REALIZOVAN VIRTUELNI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA

Virtuelni sajam zapošljavanja, koji organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku globalnog Programa „Migracije za razvoj“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, održao se na inovativnoj platformi. Na sajmu je učestvovalo 70 kompanija iz Srbije i oko 7.500 nezaposlenih lica, a ponuđeno je oko 2.800 radnih mesta.

„Današnji sajam zapošljavanja predstavlja primer inovativnog pristupa u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja, s obzirom da Sajam ima karakter otvorene manifestacije i da pruža mogućnost i nezaposlenim licima koji nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da uzmu učešće na ovom skupu“, istakla je u uvodnom obraćanju prof. dr Darija Kisić Tepavčević ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna Vlade Republike Srbije.

Ona je podsetila da je u februaru ove godine usvojena Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021-2026, a u martu je Vlada Srbije usvojila trogodišnji Akcioni plan čime se jasno definišu smernice u razvoju politike zapošljavanja u Srbiji, čiji je cilj povećanje stope zaposlenosti.

Govoreći o značaju virtuelnog sajma, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, naglasio je da se Nacionalna služba za zapošljavanje, kao nacionalna institucija pridružuje procesima digitalizacije i unapređenju informaciono-komunikacionih tehnologija“.

On je podsetio da NSZ ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju sajmova za zapošljavanje. Na 70 sajmova koji su održani tokom 2019. godine, više od 13.000 lica pronašlo je zaposlenje.

„Virtuelni sajam zapošljavanja koji nudi regrutovanje na daljinu i personalizovani razvoj karijere pruža idealan okvir za to u svetu nakon Kovid-a 19. Vlada Savezne Republike Nemačke kroz virtuelni sajam zapošljavanja podržava napore srpskih institucija da na optimalan način povežu potražnju i zahteve tržišta rada sa kvalifikacijama tražioca zaposlenja. To nam takođe pruža jedinstvenu priliku da pokrenemo i ostvarimo značajne korake ka digitalizaciji, da podstaknemo kreativnost i inovacije“, rekao je Kristijan Šiling, šef odeljenja za razvojnu saradnju u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. On je istakao značaj saradnje između NSZ i nemačkog programa „Migracije za razvoj“ i dodao da je ta saradnja, između ostalog, usmerena i na inkluziju povratnika i posebno na osetljive grupe koje same teško mogu da se integrišu u tržište rada.

Virtuelni sajam održao se uživo i bio je namenjen svim nezaposlenima u Srbiji. Korišćenjem interneta uz jednostavan pristup i okruženje prilagođeno svim korisnicima, svi registrovani učesnici imali su mogućnost da uživo razgovaraju sa poslodavcima, pogledaju ponudu poslova, predstave svoju radnu biografiju i dogovore uslove za zaposlenje.

Najveći broj poslova koji je ponuđen na ovom sajmu je iz oblasti inženjerstva, mašinstva, informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugih zanimanja poput krojača, šivača, prodavaca, prevodioca, radnika u proizvodnji.

Tokom trajanja sajma, učesnici su mogli da isprate i tri vebinara iz oblasti radnog prava, kako se pripremiti za razgovor za posao, ali i da saznaju više o „zelenim poslovima“.