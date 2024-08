16 KLUBOVA DO SADA, DEO TRY ALL SPORT PROJEKTA

Trayal Korporacija je u ovoj godini izdvojila milion evra za pomoć kruševačkom sportu. Ubuduće pomoć i podstrek umetnicima kroz projekat Try All Art.

U Kruševcu postoji 66 registrovanih sportskih klubova, koji u svojim redovima okupljaju oko deset hiljada mladih, koji su tek zakoračili u svet sporta. Kako u budžetu Grada Kruševca nema ni približno dovoljno sredstava ni za elementarnu egzistenciju klubova, početkom ove godine Trayal Korporacija je najavila, na ovdašnjim prostorima, ali i mnogo šire, izuzetno značajnu podršku kruševačkom sportu u ukupnom iznosu od milion evra na godišnjem nivou. Zainteresovani klubovi su aplicirali za sponzorstvo podnošenjem planova rada za tekuću godinu, a pred njih je, kao primaran zadatak, postavljen što bolji rezultat u tekućoj sezoni, po mogućstvu plasman u viši rang, ali i širenje baze, odnosno uključivanje što većeg broja mladih u sport.

U okviru projekta Try All Sport Trayal Korporacija je do sada potpisala donatorske ugovore sa 16 kruševačkih klubova, a Komisija za raspodelu sredstava na današnjem sastanku je razmatrala nove zahteve zainteresovanih za ovaj vid pomoći i podrške, najavljujući da će pomno pratiti rezultate u predstojećoj sezoni svih klubova, koji su postali deo projeta Tray All Sport.

Istovremeno, od danas je pokrenut i projekat Try All Art. Prvi ugovor potpisali su generalni direktor Trayal Korporacije Miloš Nenezić i direktor Narodnog muzeja Nikola Pantelić. Donacija Narodnom muzeju namenjena je za rekonstrukciju rasvete u Umetničkoj galeriji u ulici Majke Jugovića, koja će na ovaj način dobiti, pre svega, na atraktivnosti i omogućiti posetiocima da na najbolji način dožive izložena umetnička dela.