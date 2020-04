ZELENE PIJACE U KRUŠEVCU OD SREDE PONOVO OTVORENE

Krajem marta, sve pijace u Srbiji i na otvorenom i u zatvorenom prostoru su zatvorene. 10. aprila počela je sa radom Elektronska pijaca Srbije i uz registraciju, građani su mogli da kupe voće, povrće, meso, sireve, mleko, jaja, med, kao i niz drugih tradicionalnih prehrambenih proizvoda. U pojedinim gradovima oformljene su i Facebook pijačne stranice. Elektronska pijaca će raditi i na dalje, a jučerašnjom odlukom Vlade Srbije, ponovo je dozvoljen rad i tradicionalnim pijacama u Srbiji.

Pijace u Kruševcu, Stara, Nova i kvantaška pijaca biće otvorene od srede 22.aprila od 07 sati ujutru. Otvaranje buvlje pijace očekuje se sledeće nedelje.

Radno vreme prodavnica tokom trajanja vanrednog stanja od danas je do 17.00 sati. Predviđeno je da od ponedeljka do četvrtka prodavnice budu otvorene od 7 do 17 časova, petkom za građane starije od 65 godina od 4 do 7 časova ujutru, a za ostale građane od 8 do 17 sati. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može se obavljati celodnevno, u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i uz posebne radne naloge za zaposlena lica. U skladu sa navedenom preporukom trgovac može da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. I dalje važi da u maloprodajnim objektima može da bude jedan potrošač na 10 kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.