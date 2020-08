ZABRANA SAOBRAĆAJA U NEDELJU GAZIMESTANSKOM ULICOM

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 23.08.2020.godine od 10.00 do 15.00 časova bez vode će biti Kruševac – deo Gazimestanske (od Nemanjine do Stevana Sinđelića). Određuje se zatvaranje ulice za saobraćaj, zbog popravke kvara na vodovodnoj liniji, deo Gazimestanske ulice (od Nemanjine do Stevana Sinđelića) u Kruševcu, dana 23.08.2020. godine od 08.00 do 17.00 časova.

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po zahtevu JKP “Vodovod Kruševac” Kruševac donela je rešenje kojim se odobrava JKP „Vodovod“ privremena zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova, u Ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića, dana 23.08.2020. godine u vremenu od 8:00-17:00 časova.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja iz predhodnog stava:

-motorni saobraćaj se iz pravca Trga kosovskih junaka preusmerava na Ulicu Nemanjinu,

-autobuski saobraćaj se preusmerava na Ulicu Jug Bogdanovu i Dušanovu,

-ukidaju se autobuska stajališta na Trgu kosovskih junaka ispred zgrade Kocke i zgrade Doma sindikata, obavezuje se Jugoprevoz Kruševac da na pomenutim stajalištima postavi obaveštenje o izmenama u redu vožnje.

Takođe, obavezuje se podnosilac zahteva, odnosno izvođač radova da:

– saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju a u skladu sa važećim propisima,

– popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremnoj zabrani saobraćaja,

– privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,

– putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i

– po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.