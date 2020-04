U KRUŠEVCU MIRAN I PRAVI PROLEĆNI DAN

Na snazi je zabrana kretanja koja će trajati do ponedeljka u 5 ujutru. Ovo je najduži policijski čas do sada. Na ulicama u Kruševcu nema ljudi, ni automobila.. Od početka policijskog časa, koji je počeo u petak popodne, gotovo 97 odsto građana poštuje mere zabrane kretanja.

A danas pravi prolećni dan. I u ponedeljak će preovlađivati sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom iznad proseka, od 22 do 25 C.

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas se najranije krajem aprila, najkasnije u maju ukida vanredno stanje.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je Srbija sada u maksimumu što se tiče dejstva koronavirusa i da bi trebalo naglije da pada dejstvo virusa. Kon je rekao da je uobičajeno za našu zemlju da od 6 do 8 nedelja traje dejstvo respiratorne infekcije. Na pitanje da li je realno da se škole otvore 1. juna, Kon je rekao da će se o tome raspravlajti. “To ćemo sigurno raspravljati, ali najkasnija mera će biti vrćanje u škole”, rekao je on. On je rekao da skidanje vanrednog stanja ne znači i otkazivanje epidemije koja je proglašena u Srbiji.

Prof.dr Branimir Nestorović je rekao da je ideja njegove izjave o koronavirusu da je “smešan” bila da se ljudi relaksiraju. “To je bila šala koja je trebalo da spusti tenziju. Gledajući iz ove perspektive mislim da smo se super pripremili”.

“Proslavićemo ga u srcima, uglavnom zatvoreni u svoje kuće i stanove. Biće dovoljno vremena da se kupe i ofarabaju jaja. Razgovarao sam sa patrijarhom Irinejem.Verska prava ćemo moći da ispunimo preko televizije, da bismo sačuvali zdravlje ljudi”, rekao je jutros predsednik Srbije, odgovarajući na pitanje kako ćemo proslavljati Vaskrs sledećeg vikenda.