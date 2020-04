POOŠTRENA MERA ZABRANE KRETANJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se uvodi zabrana kretanja od 13 sati u subotu do ponedeljka do pet ujutro. Najnovija odluka ne važi za penzionere koji imaju mogućnost da izađu u prodavnice od 4 do 7h u nedelju, rekao je i dodao da bi ipak voleli da ih manje vide nego prošle nedelje.

Od sutra neće biti dozvoljeno više od dvoje ljudi da se okupi na jednom istom mestu.

Treća mera je olakšavajuća – i važi od subote uveče – od 23h do ponoći u rasponu od 200 metara od prebivališta biće dozvoljena šetnja ljubimaca.

Obraćajući se javnosti nakon sednice Kriznog štaba, Vučić je rekao da u naredna 72 sata očekuju ubrzanje u broju zaraženih, a da je za očekivati i povećanje broja smrtnih slučajeva, imajući u vidu to koliko je ljudi na respiratorima. Naveo je da je 81 čovek na respiratorima. Nažalost, rekao je Vučić, danas smo izgubili troje ljudi. Ono što smo primetili kao pravilnost poslednjih dana, kada je pojačano testiranje, je da veći broj pozitivnih dolazi iz Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva, naveo je.

Vučić je rekao da su danas analizirali uticaj mera i onoga što su uradili. Konsultovali smo se sa kojim merama da idemo i doneli smo neke zaključke – deo mera ćemo da pooštrimo, deo da olakšamo, rekao je. Vučić je ocenio da smo bili blizu apsolutne katastrofe