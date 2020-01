ZABRANA UVOZA “EURO 3” VOZILA OD JUNA 2020.??

Država je ranije već nameravala da pospeši kupovinu eko-vozila, ali su trenutne vremenske prilike i povećano zagađenje vazduha ubrzali donošenje odluka pa će, najverovatnije već od juna, stupiti na snagu zabrana uvoza vozila sa “evro 3” motorom, potvrđeno je nezvanično iz više izvora.

Iako je ranije planirano da se zabrani uvoz vozila sa standardom motora “evro 3” krajem godine, ministar ekologije Goran Trivan je najavio da će se to desiti možda već u junu – kaže predsednik Srpske asocijacije uvoznika novih automobila i delova dr Miloš Petrović. – Mi smo, kao udruženje, pre više od tri godine upozoravali da ćemo doći u ovakvu situaciju i predlagali niz mera. Dr Petrović kaže da su automobili, u gradovima, ipak najveći zagađivači, pogotovo u takozvanim špicevima. Najgore je ljudima nešto braniti. Prvo im se dozvoli uvoz takvih automobila, a posle neće moći da ih voze. Jer, šta ćemo sa automobilima koji su do sada uvezeni, a koji neće moći da prođu tehničke preglede od maja naredne godine kada će, ako ne i ranije, veća emisija štetnih gasova iz auspuha biti eliminišući faktor. Činjenica je da ne možemo svi da kupimo nove automobile, kaže dr Petrović: Niko nije protiv uvoza polovnih i kupovine takvih vozila. Samo tražimo da budu tehnički ispravni, da imaju katalizatore, druge uređaje i da se zabrani uvoz prastarih vozila. Država je najavila i subvencije za kupovinu novih ekoloških vozila. Na pitanje očekuju li se subvencije i za građane, s obzirom da će ih taksisti dobiti, Petrović kaže: Sve zavisi od novca koji država može da izdvoji za ove namene. To je svakako isplativo ulaganje. Ima tu raznih načina da se pomogne nabavka eko-vozila, ne samo kroz direktne subvencije. I sa tim predlozima smo više puta upoznavali nadležne. Kako su “Novosti” nezvanično saznale, Ministarstvo ekologije je uputilo dopis Srpskoj asocijaciji uvoznika novih automobila da bi videli i njihovo mišljenje šta bi još trebalo, pored zabrane uvoza polovnih vozila sa “evro 3” motorom, hitno uraditi. Predlog koji će uvoznici poslati Ministarstvu, saznaju “Novosti”, biće da se, za početak, hibridna i električna vozila oslobode plaćanja PDV.

U Srbiji se na jedan kupljeni novi automobil uveze pet polovnih. Jedino Bugarska ima gori odnos – 1:7.

Izvor: novosti.rs