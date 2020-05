VIŠE OD 15 GODINA TRAJE BORBA SA TUMOROM

Porodici Stojanović iz Prokuplja potrebna je pomoć u dugogodišnjoj borbi za zdravlje njihovog sina Miloša.

Miloš boluje od 2004. godine, kada mu je ostranjen tumor sa jedne strane vilice, a onda se pojavio i na drugoj. Nedavno mu je otkriveno i zamućenje u staklastom delu oka. Terapija koja uključuje lekove i kapi za oči je jako skupa, dok je za operaciju u Srbiji potrebno između 400 i 500 evra. Ove tegobe prati i otežano kretanje, kao i hematom u nozi. Kako bi mu se makar malo smanjili bolovi neophodno mu je banjsko lečenje i to, po preporuci lekara, četiri do pet puta godišnje i to po sedam dana, koja ova siromašna porodica takođe ne može da priušti. Miloš je bio odličan đak i završio je Tehničku školu u Prokuplju na smeru za kompjutersko konstruisanje.

Ako ste u mogućnosti, Stojanovićima bi značilo bilo kakva materijalna pomoć.

Agricole banka:

330-4700100324934-62

Za uplate iz inostranstva:

Instructions for customer transfers EUR

correspodent is:

AGRIFPP-Credit Agricole Paris

Acc. With Institution: 57A

MEBARS22

CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD, Novi Sad

Beneficiary: 59:

IBAN RS35330473020129756036

Miloš Stojanović Donja Konjuša BB Serbia