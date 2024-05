U SUBOTU U KRUŠEVCU SUVO I TOPLIJE VREME

U subotu u Kruševcu toplije i suvo uz duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 23°C.

U nedelju nestabilno uz promenljivu oblačnost i sunčane periode sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima ponegde. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 13°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 12°C do 17°C.

U ponedeljak malo toplije sa sunčanim periodima na severu, dok je na zapadu i jugu Srbije moguća pojava lokalnih pljuskova. U utorak i sredu sunčano uz dnevni razvoj oblaka i toplije.