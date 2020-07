VEĆI DEO SRBIJE U “NARANDžASTOM”

U Srbiji će zbog toplog vremena na snazi biti narandžasti meteoalarm u centralnim, istočnim i južnim predelima. Veoma toplo vreme očekuje se i u petak. Jug Balkanskog poluostrva danas će biti najtopliji deo Evrope pošto će se iznad tog predela kretati topao vazduh koji stiže da Mediterana.

Danas će na teritoriji Srbije biti sunčano i veoma toplo. Očekuje se najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 32 do 36 stepeni. Vetar će biti slab i promenjivog pravca. Takve vremenske prilike nastaviće se i narednih dana. U petak se očekuje maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. U pojedinim planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Za vikend i početkom naredne sedmice temperatura će biti u manjem padu.