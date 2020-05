VAKCINA PROTIV GRIPA OBAVEZNA ZA TRUDNICE

Vakcina protiv gripa postaće obavezna za građane starije od 65 godina. Obavezna imunizacija protiv gripa obuhvata i trudnice i osobe sa hroničnim oboljenjima. Istovremeno, vakcinu protiv varičela treba da primaju i deca u 6. razredu osnovne škole koja prethodno nisu stekla imunitet. Ovo su neke od novina koje je doneo novi Pravilnik o programu obavezne i preporučene imunizacije, objavljen u Službenom glasniku početkom ovog meseca.

Doktor Dragoslav Popović rekao je da smo imali puno problema u poslednjih desetak godina sa tom vakcinom jer je odziv bio relativno nizak. Kaže da su prošle godine sve vakcine utrošene što je dobra vest i da je sada pravi momenat da se fokus okrene ka onim grupama stanovništva kojima je ta vakcina najpotrebnija a to su stariji od 65 godina kao ugroženo stanovništvo i trudnice. Do sada je razlika između obaveznih i neobaveznih vakcina bila i u tome, da li ih država nabavlja. “Država se obavezala da nabavlja one vakcine koje su obavezne i nadam se da će to biti slučaj i sada”, rekao je Popović. Kaže da će biti problema sa nabavkom mnogo većeg broja vakcina ove godine nego što je to bilo ranije, ali ako se u taj posao krene na vreme neće biti problema.

U većini država postoji preporuka što se tiče trudnica, Popović kaže da kada se pogleda preporuka SZO – trudnice su kategorija broj jedan koju treba zaštititi protiv gripa. “Drago mi je da se to sada dešava i kod nas. Mnogi zdravstveni radnici su se ustezali da preporuče tu vakcinaciju trudnicama, međutim, to je veoma važno, da ih zaštitimo u periodu koji je veoma osetljiv”, rekao je Popović.

Izvor: rts