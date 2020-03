USVOJENA ZABRANA KRETANJA OD 17 DO 05 SATI

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.

Izmenjena je odluka o zabrani kretanja, tako da zabrana kretanja za sve građane od danas važi od 17 časova do 5 časova ujutru. Izuzetak je dan nedelja, kada građani stariji od 65 godina mogu napuštati svoje domove od 3 do 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica. Napuštanje domova nakon 17 časova i pre 5 časova ujutru, moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Imajući u vidu potrebe građana, Vlada je odlučila da dozvoli izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju svakoga dana u periodu od 20 do 21 čas. Građani mogu izvesti svoje ljubimce u šetnju u maksimalnom trajanju od dvadeset minuta i najviše dvesta metara od mesta svog prijavljenog prebivališta. Te šetnje se ne smeju obavljati u grupama.

Odlukom Vlade, Republici Srpskoj upućena je određena količina opreme, shodno trenutnim mogućnostima, kao podrška borbi sa virusom COVID-19.

Određena je maksimalna cena zaštitne maske od 120 dinara po jednom komadu.

Vlada Republike Srbije nastavlja da prati situaciju u vezi sa virusom COVID-19 i redovno će obaveštavati građane o razvoju situacije. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, jer je to jedini način da svi zajedno pobedimo ovu zaraznu bolest.