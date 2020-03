U SUBOTU TOPLO, OD NEDELJE JAČE ZAHLAĐENJE

Još samo u subotu toplo i pretežno sunčano. Krajem dana na severu Vojvodine dolazi do naoblačenja. Vetar slab, pre podne južni, popodne severozapadni, a krajem dana u Vojvodini umeren severni i u pojačanju tokom noći. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C u Požegi do 9°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 19°C na severu Vojvodine do 24°C na jugu Srbije u Leskovcu. U noći ka nedelji zahlađenje dolazi sa severa.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni ili istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 22°C.

U nedelju dolazi do jačeg zahlađenja i naoblačenja sa prolaznom kišom. Kišna zona se prostire od severa ka jugu Srbije uz pad temperature u toku dana u svim krajevima, pa će popodne i uveče biti hladnije nego ujutru. U ponedeljak i utorak znatno hladnije sa mogućom pojavom susnežice i snega i u nižim predelima. Od sredine sedmnice temperatura u postepenom porastu, a sneg će zameniti povremena kiša.