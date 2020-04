U NAREDNIH 40 SATI – ZABRANA KRETANJA

U celoj Srbiji je od subote u 13 sati do ponedeljka u pet časova ujutruzabranjeno kretanje . U ovom periodu dozvoljena je šetnja kućnih ljubimaca u periodu od 23 sata u subotu i nedelju do jedan sat iza ponoći u nedelju odnosno u ponedeljak i to najduže 20 minuta, a najdalje 200 metara od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Napuštanje domova moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa.

Ranije je, odlukom Vlade Srbije u borbi protiv COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljeg. Takođe, zabranjen je rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka, a takođe su zatvoreni kafići i restorani, a ta zabrana odnosi se i na igraonice, kladionice, kockarnice, frizerske i kozmetičke salone, kao i auto-perionice.

Nove mere zabrane kretanja donete su jer se većina novozaraženih ljudi u Srbiji zarazila kada su mere i vanredno stanje već bili uvedeni.