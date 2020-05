U DRUGOM KRUGU TESTIRANO 160 KORISNIKA

Prema izjavi direktorke Gerontološkog centra u Kruševcu Jelene Mijailović za TV Jefimija, do sada su sprovedena dva kruga testiranja korisnika i zaposlenih u ovoj kruševačkoj ustanovi socijalne zaštite.

Sredinom prošlog meseca na virus Covid19 testirano je 190 korisnika i 70 zaposlenih u Gerontološkom centru. Od tog broja, kod 24 korisnika i 13 zaposlenih je potvrđeno prisustvo virusa, kao što je TV Jefimija i pisala sredinom aprila.

U drugom krugu testirano je 160 korisnika i 80 zaposlenih. Pozitivno na Covid19 bilo je 5 korisnika i troje zaposlenih, koji nisu bili u kontaktu sa korisnicima, već su čekali da budu raspoređeni u, takozvanu, drugu smenu petnaestodnevne izolacije u centru. Podsećamo, kako je TV Jefimija i ranije pisali, Gerontološki centar je u samoizolaciji od srede, 15. aprila, što praktično znači da je medicinsko i drugo osoblje Gerontološkog centra podeljeno u dve grupe dežurstava i to: I grupa: od 15. do 29. aprila i II grupa: od 29. aprila do 13. maja 2020. U ovim dvonedeljnim periodima, zaposleni u Gerontološkom centru nisu napuštali isti 24 sata, a takođe im nisu bile dozvoljene posete.

Iz kruševačke privremene Covid bolnice, koja je smeštena u Hali sportova, do danas je u kućnu dvonedeljnu izolaciju poslato 13 zaposlenih u Gerontološkom centru, a 14 hospitalizovanih korisnika vraćeno je u centar u, takođe, 14 dana dugu izolaciju od ostalih korisnika. Inače, posle prvog kruga testiranja, svi korisnici pozitivni na virus su bili smešteni u Covid bolnice, a zaposleni u kruševačku Halu sportova.

Svi korisnici i zaposleni u kruševačkom Gerontološkom centru su stabilnog zdravstvenog stanja, a kako nam je potvrdila direktorka Gerontološkog centra Jelena Mijailović, u ovoj ustanovi socijalne zaštite nije bilo smrtnih slučajeva koji bi mogli da se povežu sa virusom Covid19.