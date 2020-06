TROJE NOVOOBOLELIH U KRUŠEVCU, PETORO U BRUSU

Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, u Kruševcu je registrovano još troje novoobolelih od korone, te je od početka epidemije taj virus u našem gradu potvrđen kod 273 osobe. U Rasinskom okrugu ukupno je obolelo 378 lica, a do sada je, prema današnjim podacima, izlečeno 325 ljudi sa područja okruga. Do sada je na analizu iz Okruga poslato 5.076 uzoraka među kojima je najviše uzoraka pacijenata iz Kruševca – 3.962. Preminule su 32 osobe, i to 21 muškarac i 11 žena.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 273 .. broj poslatih uzoraka do danas – 3962;

Varvarin – 24 .. broj poslatih uzoraka do danas – 188;

Ćićevac – 9 .. broj poslatih uzoraka do danas – 126;

Aleksandrovac – 45 .. broj poslatih uzoraka do danas – 364;

Trstenik – 6 .. broj poslatih uzoraka do danas – 246;

Brus – 21 .. broj poslatih uzoraka do danas – 190.