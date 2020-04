7779 INFICIRANIH OSOBA, 151 PREMINULA, 1152 IZLEČENE

Od korona virusa u poslednja 24 sata preminulo je sedam osoba – 4 muškarca i 3 žene. Od početka epidemije preminula je 151 osoba. Četiri osobe koje su noćas preminule bile su korisnici Gerontološkog centra u Nišu. “Ovi podaci nam govore da ova populacija jeste najosetljivija, čak i u situaciji kad je u našoj populaciji došlo do slabljenja, bez obzira što su u početku imali blage simptome”, rekla je Darija Kisić Tepavčević i dodala da nam to pokazuje nepredvidljivost ovoga virusa. Kod starih osoba, koje imaju niz drugih oboljenja, kaže, ovo može da dovede do fatalnog ishoda.

U poslednja 24 časa testirana je 5.051 osoba, a virus je registrovan kod 296 osoba. Ukupno je zaraženo 7.779 osoba.

U Novom Sadu i Beogradu stabilizovala, a situaciju u Nišu je pod kontrolom. “Moramo u Nišu još više da radimo i testiramo” rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i istakao da je problem to što u zadnja 24 sata imamo 26 pozitivnih građana u Negotinu. “Sve naše epidemiološke ekipe su sada u Negotinu. Najverovatnije je veći deo toga iz Geronotološkog centra “Radost” u tom gradu”, dodao je on.

Hospitalizovano je 3.135 pacijenata, a na respiratorima je njih 91. Do sada su izlečene 1.152 osobe.

Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite, virus je registrovan u 30 ustanova kod 531 korisnika i 131 zaposlenog, navela je epidemiolog Darija Kisić Tepavčević. “Kao što znate i prethodnih dana smo vas o tome izveštavali. Najveći broj korisnika je bio u Gerontološkom centu u Nišu gde je bilo ukupno 169 zaraženih. Svi su bili hospitalizovani. Do današnjeg dana, 41 osoba koja je bila smeštena u KC Niš je dobila dupli negativan test, a čeka se na još nekoliko testova”, rekla je doktorka Darija Kisić Tepavčević. Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite je 55, dok je 10 osoba koje su zaposlene u tim ustanovama izlečeno.