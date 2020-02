SPC 12. FEBRUARA PRAZNUJE SVETA TRI JERARHA

Vernici i SPC obeležavaju praznik Sveta Tri jerarha kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. U našem narodu ovaj dan je esnafska slava metalaca, dok je kod Grka to ne samo verski, nego i nacionalni i školski praznik.

Prema verovanju, štite ljude i životinje od mrazeva i zlih vetrova. Po vetrovima koji danas duvaju prognozira se kako će biti vreme u toku godine. U vreme cara Aleksija Komnena, došlo je među učenim ljudima u Carigradu do nesuglasica i prepirki, koji je od trojice svetitelja bio najveći. Po jednima, to je bio Vasilije Veliki, zbog njegove čistote i hrabrosti, po drugima Jovan Zlatousti, zbog čudesne rečitosti i jasnoće u propovedanju hrišćanske vere, a po trećima sveti Grigorije Bogoslov, zbog nedostižne visine u bogoslovlju. Tako dođe i do podele među pristalicama na Vasilijane, Grigorijane i Jovanite. Međutim, sva tri svetitelja javiše se u snu episkopu Ehvatijskom, rekavši mu da su oni jedno u Boga, da među njima nema ništa protivurečno i da nema ni prvog ni drugog ni trećeg. Poučiše episkopa kako da ustanovi zajednički praznik, da prestane sa deobom onih koji se spore i prepiru oko njih. Sastavljena je zajednička služba i i praznik Sveta Tri jerarha, koji se praznuje danas, 12. februara po novom, odnosno, odnosno 30. januara po Julijanskom kalendaru. Svaki od svetitelja ima i svoj poseban dan.

U našem narodu ovo je esnafska slava metalaca, dok ih pravoslavni grčki narod smatra ne samo crkvenim već i nacionalnim i školskim praznikom.