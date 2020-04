PROBLEMI PRILIKOM PROBNOG POLAGANJA MALE MATURE

Danas je prvi dan online probnog završnog iz maternjeg jezika koji je počeo u 08.00 i trebalo je da završi u 20.00 sati. Oko 12.30 većina učenika se ulogovala i došlo je do preopterećenja. Kancelarija za IT i Komtrejd rade na proširenju resursa i podizanju kapaciteta. Svako dete koje je pokušalo da radi i ako je tokom relizacije došlo do preopterećenja moglo je da pristupi ponovo i nastavi rad na testu, s tim što je vreme za završetak testa pomereno za 21.30.

Pritužbe đaka i roditelja počele su danas od oko 12 sati, počev od onih da đaci koji su se ulogovali nisu mogli za sat vremena da urade test jer im se svako pitanje učitavalo po nekoliko minuta, do onih da ne mogu uopšte da se uloguju.

Da nebi došlo do preopterećenja mreže, za četvrtak i petak raspored polaganja je drugačiji. Od 08.00 do 12.00 testove će polagati mali maturanti sa teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina, od 12.00 do 16.00 osmaci sa teritorije Beograda i od 16.00 do 2.30 đaci završnog razreda Osnovnih škola iz ostatka Srbije. Test iz matematike trajaće 120 umesto 90 minuta.

Sutra i u petak učenici završnog razreda Osnovnih škola u Srbiji polagaće probne prijemne ispite iz matematike i kombinovani test.