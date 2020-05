Povodom tradicionalne Akcije “Treće dete”, koju organizuje Gradska uprava grada Kruševca i Komisija za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike, pozivaju se roditelji koji nisu podneli zahtev, a koji su u periodu od 15. decembra 2019.godine do sada dobili treće, četvrto ili peto dete, da se jave u kancelariju broj 29 Gradske uprave grada Kruševca i to najkasnije do ponedeljka 15. juna 2020.godine, kako bi ostvarili pravo na poklon čestitku.