PRIJAVA ĆE TRAJATI 1 MINUT, ONLINE ILI TELEFONOM

Danas je usvojen Predlog rebalansa budžeta za 2020. godinu i uredba koja detaljnije uređuje isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju taj novac. “Kada je u novembru usvojen republički budžet niko nije mogao da očekuje da će se desiti epidemija i zbog toga je danas usvojen reblans, koji u potpunosti sadrži sve elemente i detalje i celokupan iznos od 5,1 milijardu evra, koji je vezan za paket ekonomske pomoći privredi Srbije i građanima”, rekao je Ministar finansija Siniša Mali.

Usvojen je i Ugovor između Vlade i poslovnih banaka koji omogućava privrednicima, mikro, malim i srednjim preduzećima garantnu šemu od dve milijarde evra. “Sada je potpuno pravno uređena garantna šema i da su ta sredstva na raspolaganju, uz napomenu da je reč o novcu koji je garantovan od strane Vlade i usmeren za likvidnost privrede”, rekao je Mali.

Svakom punoletnom građaninu država će početi da uplaćuje po 100 evra od 15. maja, dok bi penzioneri i primaoci socijalne pomoći uplatu trebalo da očekuju nešto ranije. Tada bi po oko 11.800 dinara trebalo da dobije i oko 260.000 građana koji primaju socijalnu pomoć, informacija je koju smo sinoć imali prilike da čujemo od Ministra finansija. On juče je ponovio da će svi punoletni građani koji žele da im država uplati po 100 evra o tome moći da se izjasne jer je, kako je istakao, prethodnih dana, čuo da mnogi ne žele tu pomoć. Penzionerima će novac biti uplaćen na račune na koje dobijaju i penziju, a primaocima socijane pomoći na račune preko kojih i inače primaju pomoć države Ostali građani će u prijavama navesti broj račun u banci na koji žele da im bude uplaćen novac, dok će onima koji nemaju račun, država isti i automatski otvoriti. A, sve će to biti moguće detaljno navesti u prijavama. Prema do sada dostupnim informacijama, punoletni građani (bez penzionera) koji žele novac moraće da se prijave. Prva mogućnost za prijavu biće online preko portala Uprave za trezor, a druga mogućnost je telefonom na brojeve koji će biti blagovoremeno objavljeni. Podaci koji će biti obavezno navesti u prijavi su ime, prezime, JMBG i broj računa u banci. Oni koji nemaju račun u banci, imaće mogućnost da to navedu u prijavi i država će im po automatizmu otvoriti račun i obavestiti ih o tome.

Ministar je objasnio i da će javljati automat. “To je kao u savremenim zemljama. Nećete pričati sa ljudima, osim ako ne želite da tražite operatera. Snimiće se samo ono što kažete, sačuvaće se vaši podaci i to je to. Imaćemo podršku ljudi u call centru, ali neće se ljudi javljati na telefon, već ćete vi izdiktirati svoje ime i podatke i ta poruka će biti snimljena. Opcija 2 je ako želite da razgovarate sa operaterom, da vam potvrdi da li ste evidentirani, i opcija 3 ako imate reklamaciju, to je cela procedura”, rekao je Mali. “Zašto promena u proceduri? Već nedeljama traje kampanja da ne treba svi da dobiju taj novac. Imamo priliku da to ispravimo, svako ko želi može da se prijavi, kome ne treba ne mora”, rekao je Mali. Naveo je da je ideja da se i ovom merom pokrene srpska privreda. To je deo našeg sveukupnog paketa mera, rekao je on i dodao da ćemo do 15-20. juna 2020. potpuno završiti isplatu svima koji su izrazili želju da dobiju 100 evra.