POZORIŠNE PREDSTAVE U SEPTEMBRU NA OTVORENOM

Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 11. marta ove godine, zbog opasnosti od širenja koronavirusa i zabrane skupova u zatvorenom prostoru, Kruševačko pozorište je otkazalo sve programe i zatvorilo vrata za posetioce. Ipak, nisu zaboravili svoje verne gledaoce i građane Kruševca, pa su tako tokom vanrednog stanja svakog utorka, četvrtka i subote postavljali snimke svojih pozorišnih predstava na pozorišnom YouTube kanalu. U radionici Kruševačkog pozorišta, garderoberi, šminkeri i dekorateri pozorišta, kao deo borbe protiv korona virusa, početkom aprila ove godine počeli su sa šivenjem zaštitnih maski koje su donirali Štabu za vanredne situacije, kruševačkom Gerontološkom centru, Apotekarskoj ustanovi.. Predstave su tokom leta, kada su to vremenski uslovi dozvoljavali, bile organizovane i u Amfiteatru na Slobodištu.

Republički krizni štab za borbu protiv korona virusa krajem avgusta je doneo odluku, da se u skladu sa smirivanjem epidemiološke situacije na teritoriji Srbije, ponovo dozvoli organizovanje kulturnih događaja sa publikom. U Kruševačkom pozorištu je ova vest dočekana sa velikom radošću i oni su za svoje sugrađane pripremili programe i tokom septembra, uoči nove pozorišne sezone koja startuje od 01. oktobra.

Rećićemo i na to da je republički Krizni štab podsetio sve građane da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava, ali da je opasnost od zaraze koronavirusom i dalje prisutna. Veoma je bitno da i dalje budemo odgovorni prema sebi i drugima i poštujemo sve mere, jer ćemo samo tako svi zajedno doći do cilja, a to je povratak svim redovnim životnim aktivnostima.