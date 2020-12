POTVRĐENO IZ VLADE SRBIJE, NOVE MERE OD VIKENDA

Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade, jedna je od novih mera, koje je predložio Krizni štab, a koje će vlada usvojiti na sednici u četvrtak, potvrđeo je “Blicu”.

Nove mere, tako, stupaju na snagu od petka, 4. decembra, što znači da će važiti od ovog vikenda, a kako saznajemo, na snazi bi trebalo da budu dve nedelje od usvajanja.

Podsetimo, sednica Kriznog štaba u punom sastavu, na kojoj je analizirana situacija sa korona virusom, trajala je juče od 12 do oko 13 časova, ali je medicinski deo nastavio zasedanje kako bi preciznije definisao predlog novih mera koji su zatim dostavili Vladi Srbije. Predlog medicinskog dela je, kako se saznaje, da ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade (od petka u 17 sati do ponedeljka u 05 ujutru).

Velika novina u predloženim novim merama odnosi se na uslužne delatnosti. Frizeri, kozmetički saloni i slično, ali i butici koji nisu u tržnim cetrima, prema postojećim merama, mogu da rade do 21 čas.

Nove mere, koje će Vlada usvojiti u četvrtak su sledeće:

prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend

apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno, sedam dana u nedelji;

pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend

pijace radnim danima mogu da rade reglularno, a vikednom od 6 sati ujutru do 15 časova.

Time je radno vreme dodatno “skraćeno” za jedan sat radnim danima, uz zabranu rada vikendom.

Izvor: blic.rs