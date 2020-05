PONOVO PREOKRET: NEĆE BITI KAŽNJAVANJA

Podsećamo da je Martina Furtula, v. d. direktorke Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad i zapošljavane za RTS rekla da je Ministarstvo pripremilo predlog uredbe koja se odnosi na sprečavanje rizika izloženosti zaposlenih koronavirusu, a čije najvažnije delove Vam je jefimija.tv prenela juče pod naslovom “Kazne za nepoštovanje će ipak biti 20.000 dinara”. “Za poslodavce je to od 50.000 do 500.000 dinara, a za zaposlene 20.000 dinara. Do sada nismo imali kazne za poslodavce, ali je pokrenuto osam prekršajnih i jedna krivična prijava tokom vanrednog stanja. Nakon usvajanja uredbe i inspekcija će nastaviti da kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu još jače nego što je to bio slučaj do sada”, navela je juče Martina Furtula, što je i bio povod za pomenuti tekst.

Međutim danas saznajemo da Ministarstvo rada neće predlagati nikakvu uredbu koja će opterećivati privredu i građane, već će insistirati da uredbom mora biti podignut nivo lične higijene, kao i higijene radnog prostora, ali i dalje stoji to da je lična odgovornost na prvom mestu, a struka odrešuje mere u skladu sa situacijom.

I dalje važe preporuke, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, po kojoj građani Srbije treba da vode računa o prevenciji i ličnoj higijeni, kao i o održavanju distance. U skladu sa stavom stručnjaka, koji naglavašavaju da su najbolja zaštita od koronavirusa preporuke i objašnjavanje građanima zašto je važno da ih poštuju i time štite sopstveno zdravlje i zdravlje, svojih najbližih, kao i ljudi s kojima su u kontaktu, nikakvog kažnjavanje građana neće biti. Polazi se od toga, a što je u praksi i potvrđeno, da kažnjavanje nema efekta, već da će pravi efekat imati svest o tome da je zdravlje najpreče.