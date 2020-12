OTVARANJE KOVID BOLNICE OKO 15. DECEMBRA

Na lokaciji kasarne “Rasina” u Kruševcu, u toku su završni radovi na izgradnji kovid bolnice koji bi trebalo da budu završeni sredinom decembra. Kapacitet nove bolničke ustanove je oko 500 ležajeva. Predsednik Srbije Aleksandara Vučić obilazeći radove je rekao da se gradi druga kovid bolnica koja bi trebalo da bude gotova do 15. decembra, gde će moći da primi 500 pacijenata.

“Zahvalan sam lekarima u Kruševcu koji su se hrabro borili. To je za nas najvažnije i došao sam večeras da pokažemo koliko nam je stalo do zdravlja naših ljudi i šta je sve to što država preduzima, popunjavamo sve najmodernijom opremom kako bi postojali najbolji uslovi za lečenje. Borimo se da zajednički pobedimo ovu tešku bolest. Zaista nam je veoma važno da imamo još jednu bolnicu u ovom kraju koja će ostati ljudima u Kruševcu”, rekao je Vučić.

Кlinički centar Niš, pod čijom ingerencijom će biti ova bolnica, krajem prošle nedelje raspisao je konkurs za 641 medicinskog radnika – 126 lekara različitih specijalizacija, 439 medicinskih sestara i više desetina tehničara.

Po završetku građevinskih radova sledi opremanje objekata i instaliranje najsavremenije opreme. Ceo projekat izgradnje kovid bolnice u Kruševcu je od izuzetnog značaja za grad, ali i ovaj deo Srbije, jer će pacijentima biti na raspolaganju najsavremenija medicinska oprema za dijagnostiku i lečenje. Novi bolnički kapaciteti predviđeni su za zbrinjavanje pacijenata iz Kruševca, Rasinskog okruga, ali i Centralne, odnosno, Južne Srbije.