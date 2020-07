OTKUD RAZLIKA U UKUPNOM BROJU INFICIRANIH I PO OKRUZIMA?

Prostim sabiranjem jučerašnjih podataka po okruzima o broju novoinficiranih dolazi se do cifre od 630, dok je zvanična informacija na sajtu covid19.rs bila da je zaraženih u Srbiji za 24 sata 396. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojasnio je odakle razlika u broju obolelih.

“U tim brojevima imate ljude koji su došli u stadijum da bi trebalo da su u bolnici ili da su u kućnoj izolaciji, a da je isteklo to vreme ili se poboljšala klinička slika i da moraju da urade PCR test da vide da li su negativni da bi mogli da izađu iz bolnice. Imate jedan ogroman broj tih ljudi. Imate još jedan broj ljudi, manji broj – ali ih imate. To su ljudi koji su u jednom danu tri puta testirani. Odu na tri mesta jer se plaše da će negde biti neki zastoj. Ako je pozitivan on vam se na tri mesta – u tri laboratorije pojavi kao pozitivan. To je jedna stvar, a druga stvar je da imate ljude koji u međuvremenu nisu postali negativni, nego pozitivni, a ne možete njih da računate u nove slučajeve”, rekao je na današnjoj konferenciji republičkog Štaba ministar Lončar.