MOGUĆE UVOĐENJE ZABRANE IZLASKA ZA STARE

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić je poručila da će za građane starije od 65 godina biti uvedena zabrana izlaska sa zaprećenom novčanom kaznom od 150.000 dinara, ukoliko ne budu prestali da izlaze na ulice, kao što je danas slučaj.

“U 14 sati imam sastanak sa predsednikom Vučićem i razgovaraćemo o tome da li postoji potreba da uvedemo dodatne mere. Ostavićemo to za sutra pre podne, da se građanima starijim od 65 godina zabranjuje svako izlaženje iz svojih domova, odnosno dvorišta i da, takođe, propišemo kaznu od 150.000 dinara za ove prekršaje”, rekla je Brnabićeva.

Kaže da se to radi da bi se stari sačuvali od koronavirusa, a ne da bi se kažnjavali. Brnabićeva smatra da će to verovatno morati da se uvede, ali da su ostavili odluku za sutra kako bi videli do tada kakva će biti situacija. “Još jednom apelujem na sve građane da se uozbilje, jer ne želimo da uvodimo policijski čas, niti striktnu zabranu starijim od 65 godina”, poručila je premijerka.