METEOS: UJUTRU MOGUĆA KIŠA, ZATIM SUVO I TOPLIJE

U sredu malo toplije sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost. Nešto više oblaka biće u južnim predelima gde se očekuje povremena slaba kiša ujutru i pre podne. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 22°C u Dimitrovgradu do 27°C u Negotinu. Uveče suvo.

U sredu u Kruševcu malo toplije i promenljivo oblačno sa slabom kišom ujutru, a zatim suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 24°C.

Od četvrtka do nedelje pretežno sunčano i sve toplije sa dnevnim razvojem oblaka i retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu Srbije i u planinskim predelima. Za naredni vikend letnja temperatura od oko 30°C u svim krajevima. Vrlo toplo će biti i početkom naredne sedmice.