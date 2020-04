METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU DO 17°C

U utorak ujutru slab mraz, osim na severu Srbije i u košavskom području. U toku dana svugde sunčano uz manji porast temperature u odnosu na ponedeljak. Vetar ujutru umeren do pojačan jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, a popodne u slabljenju. U ostalim krajevima vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C u Požegi I Dimitrovgradu do 6°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 14°C u Dimitrovgradu do 19°C u Somboru i Loznici.

U utorak sunčano vreme i malo toplije nego u ponedeljak. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 17°C.

Do kraja sedmice sunčano i sve toplije. Maksimalne temperature od četvrtka do nedelje od 20°C do 25°C. U nedelju će biti najtoplije.