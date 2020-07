METEOS: U SUBOTU SUNČANO, OKO 33°C U KRUŠEVCU

U subotu sunčano i vrlo toplo. Kasnije popodne i predveče naoblačenje sa kišom i pljuskovima na krajnjem jugozapadu Srbije. Tokom noći ka nedelji, u nedelju rano ujutru i prepodne naoblačenje koje dolazi sa severozapada zahvata severne, zapadne i centralne predele zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slab slab do umeren jugoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 32°C do 35°C.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura oko 18°C, a maksimalna do 33°C.

U nedelju za oko 10°C niža i prijatnija temperatura u odnosu na subotu uz umerenu oblačnost sa slabom kišom uglavnom u severnim i zapadnim krajevima. U južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima može ostati suvo. Popodne prestanak padavina u svim krajevima. U ponedeljak i utorak sunčano i prijatno toplo uz ponovni porast temperatura i svakim danom sve toplije do kraja sledeće sedmice.