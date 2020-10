METEOS: U SUBOTU PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

U subotu pretežno sunčano i znatno toplijeod proseka. Duvaće umeren južni vetar, u pomoravlju i podunavlju pojačan jugoistočni, a u južnom Banatu vrlo jak. To će biti topla varijanta košave. Uveče naoblačenje na zapadu i severu Srbije uz moguće ređe lokalne pljuskove tokom noći ka nedelji. Pritisak malo ispod normale. Minimalne temperature od 9°C u Požegi, Leskovcu i Dimitrovgradu do 19°C u Vršcu, a maksimalne od 26°C u Negotinu do čak 32°C u Loznici. Uveče toplo i vetrovito, a na zapadu i severu moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova.

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i još toplije uz umeren južni i istočni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 29°C.

U nedelju takođe toplo, a na severu uz nekoliko stepeni nižu temperaturu i promenljivo oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. U centralnim i južnim predelima Srbije vrlo toplo i sa malom šansom za pljuskove. U ponedeljak toplo i promenljivo vreme sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sredinom dana i popodne. U utorak i sredu svežije sa kišom povremenom.