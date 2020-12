METEOS: U SUBOTU MALO TOPLIJE I SUVO

U subotu toplije i pretežno suvo sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno i hladnije. Duvaće i dalje pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, najjači u južnom Banatu sa udarima do 100 km/h. U ostalim predelima vetar slabiji. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C u Požegi do 10°C u Vršcu, a maksimalna od 6°C u Negotinu do 15°C u Loznici.

U subotu u Kruševcu toplije i suvo uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 14°C.

U nedelju relativno toplo za ovo doba godine i pretežno suvo, ali uz vrlo jak jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu sa udarima do 120 km/h. Krajem dana postepeno naoblačenje i kiša u noći ka ponedeljku, najpre na zapadu i jugozapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima u ponedeljak. Košava u slabljenju u ponedeljak.