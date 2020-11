METEOS: U SREDU TOKOM DANA MALO TOPLIJE

U sredu ujutru magla u mnogim krajevima. U toku dana pretežno sunčano .Očekuje slab do umeren jugoistočni vetar .Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 1°C, a maksimalna od 4°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu ujutru magla, a tokom dana sunčani periodi. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 10°C.

U četvrtak, petak i subotu česta pojava magle koja se može izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom. Na visini dolazi topliji vazduh koji će u drugoj polovini sedmice usloviti toplo vreme na planinama, a u nižim predelima hladnije zbog magle jer neće biti vetra.