METEOS: U PETAK U KRUŠEVCU 26°C, ZA VIKEND JOŠ TOPLIJE

U petak duži sunčani periodi u svim krajevima uz porast temperature. Malo oblaka biće na zapadu i severu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalne temperature od 6°C do 13°C, a maksimalne od 23°C do 26°C. Uveče suvo.

U petak u Kruševcu sunčano i toplije. Vetar slab umeren južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 26°C.

Za vikend još toplije uz pojačan južni i jugoistočni vetar. U subotu pretežno sunčano, a u nedelju promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu i jugozapadu Srbije. Početkom iduće sedmice promenljivo vreme sa povremenom kišom i pljuskovima. Temperatura malo niža, ali i iznad proseka za početak oktobra meseca.