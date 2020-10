METEOS: U PETAK JUTRO OBLAČNO, TOKOM DANA SUNČANO

Oblaci koji će u toku noći ka petku uslovljavati kišu, odlaze na istok Balkana, pa će u petak ujutru doći do razilaženja oblaka uz sunčane intervale tokom dana i manji pad temperature. Na višim planinama iznad 1500 mnv će ujutru osvanuti par cm snega. Nova oblačnost zahvatiće sever Srbije kasnije popodne i uveče usloviti ređu kratkotrajnu kišu po Vojvodini. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 12°C do 15°C.

U petak u Kruševcu ujutru oblačno, a zatim sunčani periodi tokom dana sa malo oblaka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 14°C.

U subotu pretežno oblačno sa mestimičnom pojavom slabe kiše, a u nedelju suvo sa sunčanim periodima i malo oblaka. Početkom iduće sedmice hladna jutra sa maglom, a tokom dana manji porast temperature i suvo sa sunčanim intervalima.