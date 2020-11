METEOS: U PETAK HLADNIJE, TEMPERATURA DO 7°C

U petak naoblačenje sa kišom i padom temperature, najpre na severu i zapadu Srbije. Na krajnjem jugu i istoku suvo do večernjih sati, a kiša u tim predelima u noći ka suboti. Vetar slab do umeren severozapadni, popodne pojačan na severu Srbije. U ostalim predelima vetar slabiji. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 5°C na severu, a maksimalna od 6°C na severu i zapadu Srbije do 10°C u Negotinu.

U petak u Kruševcu malo hladnije uz sunčane intervale pre podne, a popodne naoblačenje sa kišom uveče. Vetar slab severozapadni, uveče umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 7°C.

U subotu još hladnije sa slabom kišom, susnežicom i snegom ujutru na jugu i istoku Srbije, ali padavine brzo prestaju i ostali deo dana suvo. Na severu Srbije razvedravanje uz sunčane periode, a u toku dana sledi razvedravanje i u ostalim krajevima. U nedelju ujutru mraz. Tokom dana sunčano uz manji porast temperature u odnosu na subotu. Početkom iduće sedmice suvo uz slab mraz i maglu ujutru, a tokom dana toplije nego u nedelju, ali će biti oblasti gde se magla može duže zadržati uz hladnije vreme.