METEOS: U ČETVRTAK MALO TOPLIJE U KRUŠEVCU

U četvrtak oblačnije, vetrovito i malo toplije. Tokom dana je moguća kratkotrajna slaba kiša ponegde na severu i jugozapadu Srbije. U ostalim predelima suvo. Jugoistočni vetar pojačan u košavskom području, u južnom Banatu sa udarima do 100 km/h. U ostalim predelima vetar umeren. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -3°C u Požegi do 3°C u Vršcu, a maksimalna od 2°C u Negotinu do 10°C u centralnoj i južnoj Srbiji.

U četvrtak u Kruševcu malo toplije sa sunčanim intervalima uz naoblačenje popodne. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 8°C.

U petak i za vikend toplije u svim krajevima uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu sa udarima preko 100 km/h u subotu i nedelju. U nedelju postepeno naoblačenje i kiša popodne, najpre na zapadu i severu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima u noći ka ponedeljku. Vetar znatno slabiji u ponedeljak.

Foto: “Bagdala” S. Marinković