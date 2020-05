METEOS: TOPLO, ALI NESTABILNO VREME I U SREDU

U sredu u Srbiji pretežno oblačno i češća pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz značajne padavine u većini krajeva. Pašće prosečno od 15 do 30 lit/m2 kiše. Vetar ujutru slab, a popodne umeren do pojačan severni na severu Srbije. Na jugu Srbije vetar slab južni i jugozapadni, a tek krajem dana severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 19°C na severu Srbije do 26°C na jugu.

U sredu u Kruševcu toplo, ali nestabilno sa razvojem oblaka u toku dana i pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, ujutru istočni i južni, a kesnije popodne severni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 16°C, a maksimalna do 25°C.

U četvrtak u Srbiji na severu sunčano, a u centralnim, istočnim i južnim predelima oblačno sa kišom i hladno. U petak i za vikend suvo sa dužim sunčanim periodima uz manji porast temperature. U nedelju popodne je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura ispod proseka za maj sledećih 5-6 dana.