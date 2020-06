METEOS: RELATIVNO SVEŽE VREME ZA JUN MESEC

U sredu i dalje svežije od proseka i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Lokalno su moguće obilnije padavine i grad ponegde. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče je takođe moguća pojava kratkotrajne kiše i pljuskova.

U sredu u Kruševcu relativno sveže za jun mesec i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 24°C.

Do kraja sedmice promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i čestom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura ispod proseka za ovo doba godine.