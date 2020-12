METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO U PONEDELJAK

U ponedeljak ujutru magla i slab mraz na jugu i zapadu Srbije. Na severu bez mraza, ali sa maglom ili niskim oblacima sa sumaglicom. Povremenih sunčanih intervala biće na jugu Banata, kao i u Velikom pomoravlju i ponegde na jugu Srbije. Na planinama duži sunčani periodi i toplije od proseka. Vetar slab istočni i jugoistočni, na jugu Banata umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C na jugu i zapadu do 3°C na severu, a maksimalna od 3°C u Užicu do 9°C u predelima sa više sunčanih sati. U planinskim predelima minimalne temperature od -6°C u Sjenici, a maksimalna do 8°C takođe u Sjenici, na Zlatiboru 7°C, a na Kopaoniku do +4°C na 1700 mnv.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sumaglicom uz vrlo malo sunčanih intervala. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 8°C.

U utorak i sredu suvo uz postepeni porast temperature. Sa jugozapada dolazi još malo topliji vazduh, a magla i niski oblaci će se postepeno razilaziti. U Košavskom području se očekuje slab do umeren jugoistočni vetar. U četvrtak naoblačenje sa kišom, a u petak kiša i susnežica uz zahlađenje.