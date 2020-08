METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

U utorak svežije i promenljivo oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina biće na jugozapadu i jugu Srbije, a znatno manje na severu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 22°C do 27°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 24°C.

Od srede do nedelje pretežno sunčano i sve toplije. Za vikend vrlo toplo uz maksimalnu temperatura oko 35°C u subotu i nedelju.