METEOS: PROLEĆNO VREME U SRBIJI OD ČETVRTKA

U subotu sunčano u većini predela, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde će biti oblačno uz malo kiše. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 11°C u Vranju i Dimitrovgradu do 18°C po Vojvodini.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 15°C.

U nedelju duži sunčani periodi, osim na jugu Srbije gde će uz više oblaka biti malo kiše. Duvaće umeren do pojačan istočni vetar. U ponedeljak će duvati jak jugoistočni vetar tj. Košava u pomoravlju i podunavlju uz sunčano vreme i manji pad temperature. U utorak vetar u slabljenju uz porast temperature. U sredu temperature oko 20°C tokom dana, a od četvrtka do kraja sedmice od 20°C do 24°C, pravo prolećno, prijatno toplo vreme.