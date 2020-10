METEOS: PAD TEMPERATURE I KIŠA U UTORAK

U utorak malo svežije sa prolaznom kišom u većini krajeva. Više suvog vremena biće po Vojvodinii i na zapadu Srbije uz sunčane intervale tokom dana, dok se više kiše očekuje u jugozapadnim i centralnim predelima gde su mogući i jači lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca, na zapadu Vojvodine i skretanju na severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalne temperature od 13°C do 17°C, a maksimalne od 21°C do 24°C. Uveče suvo.

U utorak u Kruševcu malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 22°C.

U sredu ujutru suvo, a tokom dana novo naoblačenje sa kišom zahvata najpre zapadne i severne predele, a popodne i ostale krajeve. U četvrtak hladnije uz kišu ujutru na jugu i istoku Srbije, a zatim u većini predela suvo. U petak i za vikend sunčanije vreme uz porast temperature.