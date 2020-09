METEOS: MALO PRIJATNIJA TEMPERATURA U UTORAK

U utorak od 3 do 6 stepeni niža i prijatnija temperatura uz slabo izraženo prolazno naoblačenje pre podne. Popodne se oblaci razilaze uz sunčano vreme. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 25°C na severu i zapadu Srbije do 30°C u Negotinu. Uveče suvo.

U utorak u Kruševcu malo niža i prijatnija temperatura uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 28°C.

Od srede do nedelje sunčano i toplo uz maksimalne temperature oko 30°C.