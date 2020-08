METEOS: KIŠA MOGUĆA I U ČETVRTAK, TEMPERATURA DO 27°C

U četvrtak toplije na severu i istoku Srbije uz duže sunčane periode, a u zapadnim, centralnim i južnim krajevima promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak malo iznad normale na severu i oko normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 24°C u Užicu do 32°C u Negotinu. Uveče suvo, a samo na krajnjem jugozapadu i jugu Srbije mestimična kiša.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno i nestabilno sa mogućom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 27°C.

U petak i za vikend toplo i sparno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka koji mogu usloviti lokalne pljuskove, osim po Vojvodini gde će biti suvo.