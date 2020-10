METEOS: DANAS SUNČANO, OD SUTRA KIŠA I HLADNIJE

U ponedeljak dolazi do naoblačenja i zahlađenja sa kišom, najpre na zapadu i severu Srbije. Na istoku i jugu će ostati suvo i toplo do popodne, a kasnije popodne se očekuju lokalni pljuskovi na tom području, a temperatura u padu. Biće obilnijih padavina u drugom delu dana. Do utorka ujutru može pasti od 20 do 50 lit/m2 kiše, najviše u zapadnoj Srbiji. Vetar ujutru južni i jugoistočni, a zatim u skretanju na umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 12°C u Somboru, Loznici i Valjevu do 23°C na jugoistoku Srbije. Uveče kiša u većini krajeva.

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz postepeno naoblačenje, a popodne i uveče sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren južni i istočni. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura 11°C, a maksimalna 20°C, popodne u padu.

U utorak znatno hladnije i kiša u većini predela, a dnevna temperatura samo malo iznad 10°C. Na visokim planinama iznad 1700 mnv je moguća susnežica i sneg. U sredu i četvrtak malo toplije uz novu kišu u četvrtak i petak.