METEOS: 31°C I U UTORAK, UZ SVEŽE JUTRO

U utorak pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine uz malo oblaka na jugu Srbije u toku prepodneva. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče vedro.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine sa malo oblaka ujutru. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 31°C.

U sredu sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U četvrtak takođe toplo, ali uz postepeno naoblačenje na jugozapadu i zapadu Srbije gde su popodne mogući lokalni pljuskovi. Krajem dana i u noći četvrtak na petak kratkotrajne kiše može biti i u severnim i centralnim krajevima Srbije. Od petka svežije i prijatnije vreme. U petak promenljivo oblačno uz malo kratkotrajne kiše u centralnim i južnim predelima, a za vikend sunčano uz vrlo sveža jutra i prijatne maksimalne temperature 21°C do 25°C.