LJAJIĆ: OČEKUJEMO DOBRU LETNJU SEZONU

Letnja sezona na Kopaoniku zvanično je startovala 18. juna 2020. godine, kada su Skijališta Srbije počela sa letnjim režimom rada. Radno vreme sadržaja na Kopaoniku će biti od ponedeljka do četvrtka od 9 do 15 časova, a od petka do nedelje od 10 do 17 časova. Posetioce će ove godine na našim planinama dočekati izuzetno zanimljivi sadržaji, prijatne temperature i potpuno obezbeđena i sigurna destinacija sa poštovanjem svih mera predostrožnosti koju preporučuju lekari i nadležne instiucije.

Šta se očekuje od ovogodišnje turističke sezone, koliki su gubici domaćeg turizma zbog proglašene epidemije koronavirusom, ali i o tome koliko će veći broj domaćih turista da se odluči za letovanje u Srbiji, za Televiziju Jefimija govorio je odlazeći ministar turizma Rasim Ljajić. Ljajić je prokomentarisao odluke Vlada Crne Gore i Grčke i otvaranju odnosno neotvaranju granica za turiste iz Srbije. Vaučeri za odmor u Srbiji još uvek nisu podeljeni, a ove godine je građanima na raspolaganju rekordan broj vaučera.

Na Kopaoniku je od prošle letnje sezone moguće i letnje skijanje na lokaciji Krst. Veštačka staza dužine 900 metara pruža skijašima mogućnost skijanja tokom cele godine, simulirajući prirodne uslove snega. Pored letnje staze za skijanje JP “Skijališta Srbije” su izvršila i nabavku 40 planinskih bicikala sa električnim motorom (e-bike).. I to je novina ovog leta – piknik ture, gde će turisti moći da uživaju u vožnji e.bike-om, panoramskom vožnjom žičarom, obilaskom veoma atraktivnih i zanimljivih lokacija i ručkom u prirodi. Ove piknik ture će biti organizovane svake subote.