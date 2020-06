KOLIKO JE GLASOVA “BAČENO” U NEDELJU??

Glasovi čak 547.300 ljudi ostali su “ispod crte”, jer partije za koje su glasali nisu uspele da pređu cenzus i uđu u parlament. Ako se na to doda 129.600 nevažećih listića, praktično je bačeno 676.900 “glasova”. Gledano po strankama, POKS je osvojio 84.000 glasova, Suverenisti 80.900, “Metla 2020” 74.700, SRS 52.500, PSG 55.000, Zavetnici 51.000, UDS 32.600, “Zdravo da pobedi” 28.800, Levijatan 24.100, a “Jedan od pet miliona” 22.200, piše list “Novosti”, na svom internet portalu.

Član Upravnog odbora “Ipsos Stratedžik marketinga” Srđan Bogosavljević, direktor “Cesida” Ivo Čolović i direktor “Faktor plusa” Vladimir Pejić govorili su u emisiji “Oko” na Radio-televiziji Srbije o promenama koje izbori donose Srbiji, mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, kao i o najjačim utiscima koje je na njih ostavio izborni proces.

Srđan Bogosavljević, član Upravnog odbora “Ipsos Stratedžik marketinga”, kaže da mu je najjači utisak na izborima “nastavak dosadnosti u našem izborom procesu”. “Kampanja je bila relativno dosadna, nikakve ozbiljne neizvesnosti nije bilo”, ocenio je Bogosavljević gostujući u emisiji Oko. Dodaje da konačni rezultati neće mnogo odstupati i da neće moći da promene sastav parlamenta.

Direktor “Cesida” Ivo Čolović navodi da mu je najveći utisak na izborima činjenica da će biti samo tri liste u parlamentu i da se prvi put ne zna ko će u parlamentu biti opozicija. “Imam utisak da je parlament i ranije imao sličnih problema. Postojao je bojkot parlamenta i u prethodnom sazivu. Imam utisak da će se sa ovim nastaviti. Moguće je da ćemo imati znatno manje zanimljive duele nego ranije”, smatra Čolović.

I direktor “Faktor plusa” Vladimir Pejić ističe da mu je najveći utisak mali broj stranaka koje su ušle u parlament, ali ipak napominje da nema nekog prevelikog utiska, jer smatra da rezultati odslikavaju stanje u biračkom telu i političkom životu. “Da smo imali onaj stari cenzus od pet odsto, verovatno bismo imali samo dve liste”, kaže Pejić, ali napominje da bi se u tom slučaju opozicija drugačije ponašala u pogledu mogućnosti za udruživanje. Upitan ko će biti opozicija, kaže da veruje da će Dačić ostati u Vladi i da on Vučiću ne treba kao opozicija, dok za Šapića nije siguran. Ističe da će postojati vanparlamentarna opozicija, na mnogo višem nivou nego ona u parlamentu. Što se tiče izlaznosti, Pejić smatra da bi bilo pošteno da je pre izbora rečeno koji su to kriterijumi i rezultati koji bi značili da je bojkot uspešan. “Isto se odnosi i na vlast: šta je to što smatraju da je potpuno legitimno”, ukazuje Pejić.

Sagovornici u emisiji “Oko” na Radio-televiziji Srbije su se osvrnuli i na mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u naredne četiri godine. Čolović kaže da to ne bi bilo iznenađenje ukoliko se posmatraju trendovi u poslednjih 30 godina. S druge strane, Pejić ne veruje da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, osim ako ne bude nekih velikih događaja, pre svega nešto vezano za Kosovo i Metohiju. Bogosavljević kaže da je vrlo moguće da oni budu održani, ali ne pod pritiskom opozicije, već pre svega pod pritiskom mogućih događaja vezanih za eventualne referendume i predsedničke izbore, za koje je Vučić najavio da se neće kandidovati.

Izvor: novosti.rs i rts.rs