MERE OSTAJU I NAKON VANREDNOG STANJA??

Vanredno stanje u Srbiji moglo bi da bude ukinuto najkasnije do sredine maja, međutim, to ne znači da će se tim činom sve automatski vratiti u stanje koje smo imali pre 15. marta. Naime, mnogi misle da bi ukidanjem vanrednog stanja bile automatski ukinute sve restrikcije i zabrane, ali se to nikako neće desiti jer je većina tih restriktivnih mera uvedena zahvaljujući činjenici da je proglašena epidemija zarazne bolesti u Srbiji i predstavljaju Vanredne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. U Zakonu o odbrani stoji da je vanredno stanje „stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti.” Ono se može proglasiti i kada je opstanak ugrožen zbog terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, elementarnih nepogoda u koje spada i pandemija. Vanredno stanje može trajati do 90 dana, s tim što može biti produženo za još 90 dana odlukom većine od ukupnog broja narodnih poslanika.

Međutim, čak i ako bude ukinuto vanredno stanje u Srbiji, na snazi ostaje Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti Covid 19 koja je na snazi od 19. marta ove godine (tek četvrta epidemija proglašena u Srbiji u poslednjih 50 godina). I epidemiolog dr Predrag Kon je više puta objasnio da “u Srbiji imamo i vanredno stanje i proglašenje epidemije od posebnog značaja, što su dve odvojene stvari i ne mora da znači da će obe biti ukinute u isto vreme”. “Popuštanje vanrednog stanja je jedna stvar, epidemija će se odjaviti kada se steknu uslovi i kad ne bude kovida. Kao epidemiologa me ne brine ukidanje vanrednog stanja, jer se to odnosi na policijski čas, a vanredne mere i dalje mogu ostati na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, jer je proglašena epidemija od posebnog značaja. Ne verujem, iskreno, da će više ikada da se vrate ovakve mere, ali mi nećemo odjavljivati epidemiju sve dok je proglašena pandemija”, rekao je Kon.

Kako stoji u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti “ministar zdravlja proglašava pojavu epidemije zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja i naređuje mere koje se u tom slučaju moraju sprovoditi”. Ministar zdravlja, kako stoji u članu 52, može narediti:

a) zabranu okupljanja na javnim mestima;

b) ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom;

v) zabranu ili ograničenje putovanja;

g) zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda;

Dalje, u članu 53 jasno je istaknuto: Radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja njihovog prenošenja u druge zemlje, ministar na predlog Komisije i Zavoda može narediti mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, i to:

1) zabranu putovanja u zemlju u kojoj vlada epidemija zarazne bolesti;

2) zabranu kretanja stanovništva, odnosno ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom određenom zaraznom bolešću, odnosno epidemijom te zarazne bolesti;

3) zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda;